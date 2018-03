Kayseri'de Asayiş Olayları-Derleme

ET DOĞRARKEN, BİLEĞİNİ KESTİ



Develi ilçesindeki bir entegre et tesisinde çalışan işçi, elindeki bıçakla sol el bileğini kesti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan işçinin tedavisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Develi'ye bağlı Tombak Köyünde bulunan Sarayçiftliği Entegre Et Tesisi'ndeki et kesme ünitesinde çalışan işçi G.A. çalıştığı sırada elinde bulunan bıçak ile sol el bileğini kesti. Yaralı işçinin tedavisi, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ederken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



ÇAMAŞIR SUYU İÇEN ÇOCUK ZEHİRLENDİ



Tomarza ilçesinde bir çocuk, evlerinde bulunan çamaşır suyunu içince zehirlendi. Kaldırıldığı hastanede tedavi edilen çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre, Tomarza'ya bağlı Köprübaşı Köyünde A.T. isimli çocuk, evlerinde bulunan çamaşır suyunu içince zehirlendi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen çocuk, Tomarza Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.



- BİSİKLETLE SULAMA KANALINA DÜŞTÜ



Pınarbaşı ilçesinde bir kişi, bisikletle ilerlerken sulama kanalına düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı'na bağlı Yukarı Borandere köyünde M.A. isimli kişi, kullandığı bisikletin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, sevk edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.



MİGREN İLACINI FAZLA İÇİNCE ZEHİRLENDİ



Develi'de bir kişi, migren rahatsızlığı için kullandığı ilacı fazla içince zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, Develi ilçesine bağlı Çayırözü Köyünde M.K. isimli kişi, migren rahatsızlığından dolayı kullandığı ilaçtan 8 adet içince zehirlendi. Hayati tehlikesi bulunan M.K'nin tedavisi, sevk edildiği Develi Devlet Hastanesinde devam ediyor.



- TEKNEYİ İZİNSİZ ALAN KİŞİ, KARAKOLA TESLİM OLDU



Kocasinan ilçesinde bir kişi alacaklarına karşılık, borçlusuna ait tekneyi izinsiz alarak Yamula Baraj Gölü'ne açıldı. Daha sonra pişman olan kişi, kendiliğinden karakola gelerek teslim oldu.

Alınan bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler köyünde; H.T. isimli kişi, alacaklarına karşılık Y.A. Çiftliğinden işletmeci Ü.B'ye ait tekneyi izinsiz olarak alıp Yamula Baraj gölüne açıldı. H.T. daha sonra kendiliğinden karakola gelerek teslim oldu.

Şüpheli H.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



- YEŞİLHİSAR’DA TELEFON KABLOSU HIRSIZLIĞINA TEŞEBBÜS



Yeşilhisar ilçesinde, Türk Telekom A.Ş.'ye ait 5 direk arası 250 metre uzunluğunda çoklu telefon kablosu kesilerek alınmak istendi.

Alınan bilgilere göre, Yeşilhisar ilçesi Doğanlı köyünde gece saatlerinde Türk Telekom A.Ş.'ye ait telefon hattından kesinti sinyali alındı. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay yerinin 50 metre yakınında bir kamyonun terk edildiği ve içerisinde olayda kullanıldığı değerlendirilen demir kesme makasının olduğu görüldü. Olay yerinde 5 direk arası yaklaşık 200-250 metre uzunluğunda ve yaklaşık 3 santimetre çapında çoklu telefon kablosunun uçları kesilerek 6 parçaya bölünüp atıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin kamyonla ilgili yaptığı araştırmada ise, kamyonun İncesu ilçesinde faaliyette bulunan işletmeciliğini şüpheli Y.B’.nin yaptığı bir şirkete ait olduğu belirlendi.

Olaya karıştığı değerlendirilen kamyona el konulurken, şüpheli Y.B. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- KOCASİNAN’DA İZİNSİZ KAZI YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI



Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suç üstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kocasinan'a bağlı Boyacı mahallesinde jandarma ekiplerinin sürdürdüğü devriye görevi sırasında Büyükdere mevkisinde şüpheliler M.G., M.A. ve A.Ö. kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken, kaçak kazı yapan şüpheliler de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (iha)