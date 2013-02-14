Kayseri'de Asayiş Olayları

ŞEKER KEYFİ ACI BİTTİ



Annesinin aldığı şekeri boğazına kaçıran 3 yaşındaki O.B. ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşanan olayda 3 yaşındaki O.B.’nin, annesinin aldığı ve şekerin O.B.’nin boğazında kaldığı öğrenildi.

Şekerdin boğazında kalmasıyla nefes alamayan O.B.’nin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiği ve doktorların müdahalesiyle şekerin çıkarıldığı bildirildi.



- KISKANÇ SEVGİLİ DAYAĞI HASTANELİK ETTİ



Kayseri’de kıskançlık krizine giren bir kişi sevgilisini yumruklayarak hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.D. ile kız arkadaşı A.Y. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D.’nin kız arkadaşı A.Y.’yi kafasına ve yüzüne yumruk vurarak yaraladığı bildirildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.Y.’nin yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği, M.D.’nin ise ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.



- TRENDEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI



Kayseri’de yolcu treninden düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki H.A.’nın hareket halindeki trenden düştüğü öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve kafasından yaralandığı bildirilen H.A.’nın Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.



- KAYSERİ’DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI



Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında İ.T.’nin kullandığı 38 FV 227 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü İ.T. ile yanında bulunan H.T.’nin yaralandığı bildirildi. (iha)

