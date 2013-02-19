Kayseri'de Asayiş Olayları

- BOŞ KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



Kayseri’de, bir binaya ait boş kömürlükte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Fatih mahallesi Kanal Caddesinde yaşanan olayda henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri kısa çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası kömürlük içerisinde hasar meydana gelirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



- KÖMÜR SOBASINDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER



Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Süvegenler köyünde meydana gelen olayda Ö.T. ve G.T.’nin ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. Mağdurların Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.



- ALKOLLÜ ŞAHIS JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ



Kayseri’nin Tomarza ilçesinde jandarmayı arayarak annesi tarafından dövüldüğünü ve aşırı kan kaybettiğini söyleyen bir kişinin, olayı uydurduğu ve alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya köyünde meydana gelen olayda, F.K.’nın 156 Jandarma İmdat telefonunu arayarak, “Annem beni dövdü. Çok kan kaybediyorum acil gelin” dediği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında adrese gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, F.K.’nın aşırı alkollü olduğu ve olayı uydurduğu tespit edildi.



- DEPRESYONA GİREN GENÇ İNTAHARA KALKIŞTI



Kayseri’de depresyona giren genç intihar etti.

Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Germir mahallesinde yaşanan olayda depresyona girdiği öğrenilen F.T.’nin (17) ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri F.T.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Durumunun iyi olduğu bildirilen F.T.’nin yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.



- TRAFİK KAZASI:2 YARALI



Kayseri’de anne ve kızına çarpan trafik canavarı olay yerinden kaçtı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarında meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.B.(24) ile kızı H.B.(6)’ye bir otomobilin çarptığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı anne ve kızı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne ve kızı, yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, olay yerinden kaçan 06 K 1286 plakalı otomobil ve sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.