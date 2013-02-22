Kayseri'de Asayiş Olayları



OTO LASTİĞİ HIRSIZI YAKALANDI

Kayseri'de kömürlüklerin kapılarını kırarak oto lastiği çalan hırsız yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ziya Gökalp Mahallesinde kömürlükten oto lastiği çalınması olayı ile ilgili olarak ekiplerin yapmış çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Ö.A. ile hırsızlık malı satın alan O.O. yakalandı. Şüphelilerle birlikte 12 adet oto lastiği de muhafaza altına alınarak, sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, şüpheli Ö.A. ile yapılan görüşme ve araştırmalar sonucu, Ziya Gökalp Mahallesinde S.K.’ya ait ikametin kömürlüğünün kapı kilidi kırılmak suretiyle girilerek 4 adet oto lastiği çalınması ile yine Ziya Gökalp Mahallesi'nde H.K.’ya ait ikametin kömürlüğünün kapı kilidi kırılmak suretiyle girilerek 4 adet oto lastiği çalınması olaylarının aydınlatıldığı kaydedildi.

Şüpheliler hakkında 2 ayrı ikametten “Hırsızlık ve Hırsızlık Malı Satın Almak” olayı ile ilgili tahkikat evrakı düzenlenerek adli makamlara sevk edildi.



- TAKOGRAFA ALIŞ VERİŞ KARTI TAKMIŞ



Kayseri'de takografa alışveriş kartı takan sürücüye para cezası kesildi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Kamber köyündeki yol kontrolü sırasında K.B.'nin kullandığı aracı durduran ve inceleyen jandarma ekipleri, takografa ehliyet yerine, üzerinde sahte çip bulunan alışveriş kartı takıldığını tespit etti. K.B'ye 343 lira para cezası verildi.



- KAYSERİ’DE TRAFİK KAZALARINDA 9 KİŞİ YARALANDI



Kayseri’de meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Talas, Tomarza, Bünyan ve İncesu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında, 9 kişi yaralandı. Yaralanan 9 kişinin Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildiği bildirildi.

Yetkililer, kazalarla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)

