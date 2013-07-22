Kayseri'de Asayiş Olayları

DÖVÜLEN KADIN İÇİN KORUMA KARARI



Kocasinan ilçesinde kocası tarafından dövülen kadın için Cumhuriyet Savcısı koruma tedbir kararı aldırılması yönünde talimat verdi.

Alınan bilgilere göre Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde Ş.A. isimli kişi, tartıştığı eşi F.A.’yı yumruk ve tekme vurarak yaraladı. Yaralı F.A. sevk edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cumhuriyet Savcısı, nöbetçi Aile Mahkemesi'nden koruma tedbir kararı aldırılması yönünde talimat verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



YAYLACILAR, ÇADIRDA YAKTIKLARI ATEŞİN DUMANINDAN ZEHİRLENDİLER



Erciyes Dağı'ndaki Tekir Yaylası'nda çadırda kalan 2 kişi yaktıkları ateşin dumanından zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda M.Ç. ve N.Ç. isimli şahıslar, kaldıkları çadırın içerisinde yaktıkları ateşin dumanından etkilendiler. Diğer çadırlardaki vatandaşlar durumu fark ederek, dumandan etkilenen 2 kişiyi çadırdan çıkardılar. Bir süre nefes almakta zorlanan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



DEDESİNİN TÜFEĞİYLE KENDİNİ VURDU



Hacılar ilçesinde, dedesine ait ruhsatsız av tüfeğini omuzuna asarak tarladaki samanların üzerini örten genç, tüfeğin ateş alması sonucu, bacağından vuruldu.

Alınan bilgilere göre Hacılar'a bağlı Kapuzsekisi Köyü'nde, M.K. isimli genç, dedesine ait ruhsatsız çift kırma av tüfeğini omzuna asarak tarladaki samanların üzerini örtmeye başladı. Bu sırada M.K'nın ayağının kayması sonucu tüfek ateş aldı ve şahıs sol bacağından yaralandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, tüfek de muhafaza altına alındı.

Tüfekle yaralanan M.K. kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayati tehlikesi olduğundan müşahede altına alındı.



EŞİNİN ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ KADIN, DEVLETE SIĞINDI



Pınarbaşı'nda eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın, talebi üzerine Kayseri Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi.

Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Eski Yassıpınar Köyü'nde T.G. isimli kişi, aralarında çıkan tartışma sırasında eşi A.G.’yi öldürmekle tehdit etti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şüpheli T.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mağdur A.G. ise talebi üzerine Kayseri Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi.



RUHSATSIZ TABANCAYLA KENDİNİ VURDU



Talas'ta hayvan otlatan bir kişi, belindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Talas ilçesine bağlı Örencik köyünde Z.Ç. isimli kişi, arazide hayvan otlattığı sırada belinde bulunan ruhsatsız 7,65 mm çapındaki tabancanın yere düşerek ateş almasıyla sağ bacağından yaralandı.

Mağdur sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. (İHA)

