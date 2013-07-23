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Kayseri'de Askıda 10 Bin Kur'an

Askıda Ekmek kampanyasından sonra Kayseri’de bir mağazanın başlatmış olduğu “Askıda Kur’an” kampanyası büyük ilgi çekiyor.

Kayseri'de Askıda 10 Bin Kur'an

Askıda Kur’an kampanyasıyla, hayırseverlerin aldığı Kur’an-ı Kerimler Kayseri’de yaz Kur’an kurslarında okuyan öğrencilere dağıtılıyor.

NT Kayseri Forum Mağazası tarafından her yıl düzenlenen “ Askıda Kur’an” Kampanyası bu yılda hayırseverlerin ilgisiyle karşılaşıyor. Mağaza Müdürü Gökhan Velioğlu, kampanyaya katılmak isteyenlerin satın aldıkları Kur’an-ı Kerim’in parasını ödeyip bıraktığını belirterek, “ Şimdiye kadar binlerce Kur’an ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İnşallah bu yıl ki hedefimiz 10 bin Kur’an-ı Kerim” diye konuştu. Gökhan Velioğlu, kampanyanın Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Velioğlu, "Hayırseverlerimiz aldığı Kur’an-ı başkalarına dağıtılması için mağazamıza bırakıyor. Camilerimize, Kur'an kurslarımıza duyurularda bulunduk. Dilerlerse kendi adlarını yazarak bağışta bulunabiliyorlar. İsterlerse hiç isim yazmadan bağışta yapabilirler. Kampanyaya hayırseverimizin katılması daha çok Kur’an’ın  gençlere ulaşması anlamına geliyor” diye konuştu.

HABER: ERKİNBEĞ UYGURTÜRK

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