Kayseri'de Bahçede Düğün Yasaklanan Mahalleler

Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Düğün, işyeri açılışları gibi açık hava faaliyetlerinin düzenlenmesi esnasında vatandaşlarımızın gerek sokak aralarında gerekse evlerinin bahçelerinde ses yükseltici cihazlar veya davul-zurna aracılığıyla düğün faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve havai fişek kullanımı nedeniyle özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı alanlarda gürültü konulu şikayetler gerçekleşmektedir” ifadesinde bulunularak şikayetlerin arttığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Gürültü konulu şikayetler; özellikle sınav dönemleri olması, evlerde hasta ve küçük yaşta (0-5) çocuk bulunması ve vefat durumlarından kaynaklanmakta olup, Melikgazi, Kocasinan ve Talaş ilçelerinde aşağıda listesi verilen merkez mahallelerinde düğün, asker uğurlama vb. faaliyetinin gerçekleştirilmesinde canlı müzik (Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü) kullanılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, düğün, açılış, kutlama vb. etkinlikler düzenlemeyi planlayan vatandaşlarımızın adli ve idari para cezalar bakımından mağduriyet yaşamamaları için canlı müzik kullanılması konusunda getirilen sınırlamama ve yasaklamalara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde aşağıda belirtilen mahallelerde düğün, asker uğurlama vb. faaliyetinin gerçekleştirilmesinin canlı müzik (Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü) kullanılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.

Melikgazi İlçe Belediyesi Mahalleleri

Ondokuz Mayıs, Otuz Ağustos, Alpaslan, Altınoluk, Anafartalar, Anbar, Aydınlıkevler, Battalgazi, Becen, Caferbey, Camiikebir, Cumhuriyet, Çorakçılar, Danişmentgazi, Eğribucak, Erenköy, Esentepe, Esenyurt, Gavremoğlu, Germir, Gökkent, Gültepe, Gülük, Hunat, Hürriyet, Kalpaklıoğlu, Karacaoğlu, Kayabağ, Kazım Karabekir, Kemeraltı, Keykubat, Kılıçaslan, Kiçikapı, Kocatepe, Konaklar, Köşk, Küçükali, Küçük Mustafa, Melikgazi, Nazımbey, Nurihas, Osman Kavuncu, Osmanlı, Sakarya, Selçuklu, Selimiye, Seyitgazi, Tacettin Veli. Tavlusun, Tınaztepe, Yanıkoğlu, Yeni, Yeniköy, Yıldırım Beyazıt, Hisarcık Bahçelievler, Hisarcık İbrahim Tennuri, İldem Gesi Fatih, İldem Gesi Cumhuriyet, Mimarsinan Şirintepe, Mimarsinan Fatih, Mimarsinan Demokrasi, Mimarsinan Bahçeli Evler Mahallleleri,

Kocasinan İlçe Belediyesi Mahalleleri

Ahi Evran, Alsancak, Barbaros, Beşparmak, Beyazşehir (Cırgalan), Boztepe, Camiikebir, Cengiz Topel, Cırgalan, Cumhuriyet, Erciyesevler, Esentepe, Fatih, Fevzi Çakmak, Feyzioğlu, Gazi Osman Paşa, Gevher Nesibe, Hacı Saki. Hilal, Hoca Ahmet Yesevi, İstasyon, Kocasinan, Mehmet Akif, Mevlana, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Oruç Reis, Örnekevler, Plevne, Sahabiye, Sanayi, Sancaktepe, Saray Bosna, Serçeönü, Seyrani, Sümer, Şeker, Şirinevler, Talat Paşa, Tanpınar, Turgut Reis, Uğurevler, Yavuzlar, Yavuz Selim, Yeni, Yeni Pervane, Yeni Doğan, Yenişehir, Yeşil, Yıldızevler, Yunus Emre, Ziya Gökalp, Zümrüt, Erkilet Camikebir, Erkilet M.Akif Ersoy, Erkilet Dere, Erkilet Osman Gazi, Erkilet General Emir. Erkilet 100. Yıl Mahalleleri,

Talas İlçe Belediyesi Mahalleleri

Bahçelievler, Han, Harman, Kiçiköy, Mevlana, Tablakaya, Yenidoğan, Yukarı Mahalleleri,

Yukarıda belirtilen mahallelerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetim ekipleri, alınan karara aykırı olarak canlı müzik yayını ile düğün, asker uğurlama vb. faaliyeti gerçekleştirilmesinin tespiti halinde, ilgililer hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari para cezasının uygulanması yanı sıra yine ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince de adli işlem yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.”