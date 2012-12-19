Kayseri'de Bayıltan Tören

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Vali Yardımcısı İbrahim Halil Çomaktekin, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri İl Başkanı Sadık Atila ile çok sayıda kurum ve daire müdürü ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sunulmasından sonra İstiklal Marşının okunduğu törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki konuşma yaptı. Tören sırasında Atatürk anıtının etrafında bayrak tutan öğrencilerden Yunus Nadir Tav baygınlık geçirdi.



75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi olan Yunus Nadir Tav'a ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapıldı. Yunus Nadir Tav'ın tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Tav, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.







