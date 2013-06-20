Kayseri'de Belediye Başkanına Gözaltı

Şubat ayının sonlarından itibarek yapılan çalışmada ve alınan şikayetler ışığında yapılan operasyon sonucunda sabah erken saatlerde, Ağırnas Belediye Başkanlığı’na baskın gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen baskında Ağırnas Belediye Başkanılğı’na ait bilgisayarlara el konulurken, Belediye Başkanı İ.M. başta olmak üzere, belediyede görev yapan Fen İşleri, Muhasebe, Yazı İşleri Müdürleri ile tahsildar gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri 50’nin üzerinde şikayetleri dinlerken, belediye başkanı ve 5 memurun rüşvet almak, usulsüz bağış toplamak konularından suçlandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların ifadelerinin alınmasına devam edildiği ve zanlıların ifadelerinin bitimi sonrasında mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.