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Kayseri'de Bıçaklı Kavga

Kayseri’de, nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de Bıçaklı Kavga
Edinilen bilgiye göre, Danışment Gazi mahallesinde nedeni henüz belirlenemeyen sebepten ötürü çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Ş.K. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı Ş.K.’yi eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. (iha)
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