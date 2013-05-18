Kayseri'de Binicilik Rüzgarı Esti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte takip ettiği yarışları Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in yanı sıra Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri, davetliler ve kalabalık bir seyirci topluluğu izledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü ile Ankara ve İstanbul dışında ilk kez başka bir şehirde düzenlenen yarışlara Kayserililerin ilgisi de oldukça büyüktü. Yarışları baştan sona heyecanla takip eden Kayserililer, alkışlarıyla binicilere destek oldu. Sümer Stadı'nda 25 atın mücadele ettiği 47. Cumhurbaşkanlığı Binicilik Kupası'nı Balliscik adlı atıyla Şener Can kazanırken Quitte 9 adlı atıyla Şener Horasan ikinci, Skara Glen's Cascador atlı atıyla da Hulki Karagülle üçüncü oldu.

Kayseri'deki mücadeleyi zirvede tamamlayan Şener Can'a kupasını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verirken, ikinci ve üçüncü olan binicilere kurdelalarını da Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki taktı.

Kupa töreninde ayrıca organizasyona katkılarından dolayı Binicilik Federasyonu Başkanı Tunç Çapa tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye bir plaket takdim edildi.

47. Cumhurbaşkanlığı Binicilik Kupası'nı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin çok farklı ve renkli bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, "Şehrimiz son yıllarda birçok ulusal ve uluslararası spor etkinliğinin düzenlendiği bir şehir oldu. Dünya Basketbol Şampiyonası, Avrupa Voleybol Şampiyonası, Yamula Baraj Gölü'nde yelken yarışları, futbolda milli maçlar, kupa finalleri derken şimdi de binicilik kupası heyecanına sahne oldu. Binicilik Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz 47. Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hemşehrilerimizin ilgisi de oldukça yoğundu. Ankara ve İstanbul dışında bir Anadolu kentinde ilk kez düzenlenen organizasyonda tribünlerin tamamen dolu olması, halkımızın farklı sportif etkinliklere duyduğu yakınlığın da göstergesi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı bir organizasyon gerçekleştirerek hem şehrimizin yüzünü ağırttık hem de bundan sonra düzenlenecek bu tür müsabakalar için kredimizi artırdık" dedi.