Kayseri'de Bir Günde 5 İntihar Olayı

İŞSİZLİK NEDENİYLE BUNALIMA GİREN GENÇ, TRENİN ALTINDA CAN VERDİ



Kayseri’de işsizlik nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi, yolcu treninin önüne atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki B.Y., dün gece saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan tren yolunda, Kayseri’den Sivas’a giden yolcu treninin altına atladı.

B.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda trafik bir süre aksadı.

İşsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen B.Y.’nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.



- BARAJA ATLAYARAK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ



Kayseri’de baraja atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonrasında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesine bağlı Alparslan köyünde meydana gelen olayda B.G.’nin Bağırsak mevkiindeki köprü üzerinden baraja atlayarak intihar etmek istediği öğrenildi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonrasında B.G.’nin kurtarıldığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.



- JİLETLE BİLEKLERİNİ KESTİ



Kayseri’de bunalıma girerek jiletle bileklerini kesen bir kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik kasabasında meydana gelen olayda A.S.’nin ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve jiletle sol kolunu keserek intihara kalkıştığı öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan A.S.’nin yapılan tedavisi sonrasında taburcu edildiği, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.



- DEVELİ’DE İNTİHAR



Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kişi Zamantı ırmağına atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bakırdağ köyünde meydana gelen olayda psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.A.’nın, eşinin kullandığı otomobilden dışarı çıkarak hava almak istediği bildirildi.

M.A.’nın geri dönmemesi sonrasında AKUT ekiplerinin de yardımı ile yapılan çalışmalarda M.A.’nın Kılıçkaya Köyü Ayazağa mevkiinde boğulmuş olarak bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İNTİHAR ETTİ



Kayseri’de bir üniversite öğrencisi, ailesine bir mektup yazdıktan sonra ilaç içerek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre E.C.A. (21) isimli üniversite öğrencisi, Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı’nda bulunan özel öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilaç içerek intihar eden E.C.A.'nın 2 gün önce öldüğünü belirledi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi E.C.A.'nın odasında intihar etmeden önce ailesine yazdığı mektup bulunurken, cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. ( Haberler İha)