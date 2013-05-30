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Kayseri'de Bir Günde 5 İntihar Olayı

Kayseri'de bir gün içinde 5 intihar vakası olayı yaşandı.

Kayseri'de Bir Günde 5 İntihar Olayı
İŞSİZLİK NEDENİYLE BUNALIMA GİREN GENÇ, TRENİN ALTINDA CAN VERDİ

Kayseri’de işsizlik nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi, yolcu treninin önüne atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki B.Y., dün gece saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan tren yolunda, Kayseri’den Sivas’a giden yolcu treninin altına atladı.
B.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda trafik bir süre aksadı.
İşsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen B.Y.’nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

- BARAJA ATLAYARAK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Kayseri’de baraja atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonrasında kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesine bağlı Alparslan köyünde meydana gelen olayda B.G.’nin Bağırsak mevkiindeki köprü üzerinden baraja atlayarak intihar etmek istediği öğrenildi.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonrasında B.G.’nin kurtarıldığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

- JİLETLE BİLEKLERİNİ KESTİ

Kayseri’de bunalıma girerek jiletle bileklerini kesen bir kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik kasabasında meydana gelen olayda A.S.’nin ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve jiletle sol kolunu keserek intihara kalkıştığı öğrenildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan A.S.’nin yapılan tedavisi sonrasında taburcu edildiği, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

- DEVELİ’DE İNTİHAR

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kişi Zamantı ırmağına atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bakırdağ köyünde meydana gelen olayda psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.A.’nın, eşinin kullandığı otomobilden dışarı çıkarak hava almak istediği bildirildi.
M.A.’nın geri dönmemesi sonrasında AKUT ekiplerinin de yardımı ile yapılan çalışmalarda M.A.’nın Kılıçkaya Köyü Ayazağa mevkiinde boğulmuş olarak bulunduğu kaydedildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İNTİHAR ETTİ

Kayseri’de bir üniversite öğrencisi, ailesine bir mektup yazdıktan sonra ilaç içerek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre E.C.A. (21) isimli üniversite öğrencisi, Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı’nda bulunan özel öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilaç içerek intihar eden E.C.A.'nın 2 gün önce öldüğünü belirledi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi E.C.A.'nın odasında intihar etmeden önce ailesine yazdığı mektup bulunurken, cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. ( Haberler İha)
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

BİRKAÇ GÜN ÖNCE BİR İSTATİSTİK AÇIKLANDI EN MUTSUZ ÜLKE TÜRKİYE DİYE DOĞRU OLDUĞU GÖRÜLDÜ BİZİM ŞEHRİMİZDE ÖYLE MUTSUZ İNSANLAR ŞEHRİ BİRKAÇ SİVİL TOPLUM HAREKETİ İLE TOPLUMUN DERDİNE NE YAZIKKİ ÇARE BULUNMUYOR BU TÜR ETKİNLİKLER BASINA VEYA KALBUR ÜSTÜ YERLERDE YAPILIYOR TOPLUMUN TABANINA ULAŞMIYOR YANİ KISACA TOPLUM SIKINTILI TOPLUM BANKA KREDİLERİ İLE YAŞIYOR TOPLUM YETİRMEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR AMA BİZİ YÖNETENLER VE ONLARI YÖNLENDİRENLER PEMBE TAPLOLAR ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR AHA BEN 30 YILA YAKLAŞTI DEVLET MEMURUYUM O ÇOK ŞİKAYEET ETTİĞİMİZ BANKALAR VE KARTLARI OLMASA BENİM SONUMDA İNTİHAR DAR GELİRLİ ASGARİ ÜCRETLİ NE YAPSIN ÜSTELİK ZENGİN İLE FAKİRİN ARASI SÜREKLİ KAPANACAĞI YERDE AÇILIYOR İLETİŞİM SIFIR FAKİR HALK İLE SONUÇ İNTİHARLAR ÇILDIRMALAR ÖLÜMLER BU DAHADA ARTACAK GÖRECEKSİNİZ ALLAH VERMESİN.

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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

TÜM BU İNTİHARLARINDA HASTALIKLARINDA KÖTÜ OLAYLARINDA FUHUŞUNDA ANA SEBEBİ GEÇİM SIKINTISI KAYSERİ GİBİ BİR İLDE BİLE FUKARAYA ULAŞILMIYOR BU ÜLKEDE MEMUR GEÇİNEMİYOR ASGARİ ÜCRETLİ GEÇİNEMİYOR İKEN İŞSİZ NE YAPSIN BU TOPLUMSAL BİR OLAY FAKAT BİZİ YÖNETENLER FAK FUK FON İLE BUNU GİDERDİKLERİNİ ZANNEDİYORLAR HALBUKİ GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİ BURALARA UZANAMIYOR BİLE BANKALAR VE KREDİ KARTLARI OLMASIN( HANİ HEP ŞİKAYET EDİYORUZYA BANKALARDAN) ORTA DİREK HEP TIRLATIR NEDEN Mİ EEE GELİRİ VAR GÖZÜ İLE BAKILIYOR BU KİTLEYE AMA GEÇİNEMİYORLAR VALLAHİ HEP BUNALIMDALAR.

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muzaffer erdem 5 yıl önce

BU ÜLKEDE İNSANLAR GEÇİM SIKINTISI İÇİNDE TABİKİ BİRİLERİNİN TUZU KURU ONLARA GÖRE HERKESTE PARA VAR GEÇİM DERDİ FALAN YOK SORSAN ASKERİ ÜCRETİ BELKİ BİLMEZLER ATLAR YATLAR GEMİLER DEĞİRMENİN SUYU ONLARA AKIYOR DİĞER İNSANLAR AÇLIK SINIRI ALTINDA SABAH KALKTIĞINDA KARNINI NASIL DOYURACAĞININ HESABINI YAPIYOR BU DEVRAN BÖYLE GİTMEZ BİR MOLLA KASIM GELİR BUNUN HESABINI SORAR İKTİDAR KANADI YATACAK YERİNİZ YOK KAFANIZA AKIL KOYUN EKONOMİYİ ADAM GİBİ DÜZELTİN MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR...

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