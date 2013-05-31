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Kayseri'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşması üzerine, şehrin tarihi camilerinin temizliğini yapmaya başladı. Tarihi camilerdeki temizlik çalışmalarının periyodik olarak tekrarlanacağı bildirildi.

Kayseri'de Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor
Büyüklükleri ve yoğun bir şekilde kullanılmaları nedeniyle temizlenmesi çok kolay olmayan tarihi camilere Kayseri Büyükşehir Belediyesi el attı. Kayseri İl Müftülüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu şehirdeki tarihi camiler ile şehir merkezinde bulunan ve yoğun kullanılan camilerin temizliğini Büyükşehir Belediyesi üstlendi. İlk etapta Hunat, Camii Kebir, Hacı Kılıç, Han Camii, Lale Camii gibi tarihi camiler ile Bürüngüz Camii, Erciyes Üniversitesi Camii gibi yoğunlukla kullanılan toplam 18 caminin temizliği Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak. Bu sayının daha sonra artabileceği belirtiliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi camilerdeki temizliğe Hunat Camisi'nden başladı. Daha sonra da Camii Kebir temizlendi. Büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalarla camilerin halıları bulundukları yerde yıkanıyor, temizleniyor ve kurutuluyor. Özel bir ekiple yapılan çalışmalarla duvar ve tavanlarda bulunan oyma veya kabartmaların arasının dahi tozu alınıyor. Ekipler, gerektiğinde iskele kurarak camilerdeki avizeleri de hassas bir şekilde temizliyorlar.
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