Kayseri'de Çamurdan Elektrik Üretilecek

Batukan, , suların içinde çeşitli atıklar bulunduğunu, bunların içinde katı atıklar denilen cam, kağıt gibi atıklarla beraber, gaz olarak faydalandıkları organik atıklar da olduğunu bildirdi. Batukan, ''Bunlar geri dönüştürülmeyip, depolanarak, süreç içerisinde mikroorganizmaların ortaya çıkardığı gazlar, elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılan atıklar var. KASKİ olarak bizim de çamur atığımız var. Şu anda çamur atığı elektrik enerjisine dönüştürecek üniteyi sipariş ettik, geliyor. Çıkan atıkları kurutup yakarak elektrik enerjisi üreteceğiz. Bununla ilgili ünitemiz, 1 ay içerisinde İtalya’dan gelecek. Geçtiğimiz hafta bir arkadaşımız İtalya’ya gitti, yerinde gördü ve olurunu verdi'' diye konuştu.

Katı atıkların bir ön ayrıştırılmasından sonra düzenli depolama sahasına kaldırılacağını ifade eden Batukan, ''Bu atıkları depolama sahasına doldurarak, burada elektrik üreteceğiz. Bu atıkların çevreyi kirletmesini önleyip, doğaya bir katkı sağlayacağız'' ifadelerini kullandı.

İtalya’dan gelecek olan üretim ünitesinin, 1,5 kilowatlık elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Batukan, ''Yani bizim Atık Su Arıtma Tesisimizde kullandığımız elektrik enerjisinden biraz fazlasını üretebileceğiz. İkinci etapta 5 megawat gibi bir elektrik enerjisi üretimi düşünülüyor. Biz ihtiyacımızı aldıktan sonra fazlası dışarıya verilecek. Çamurdan elektrik üreteceğiz. Yeni, farklı ve dünyada kullanılan bir yöntem. Bu yöntemi Türkiye’de de ilk olarak biz kullanacağız. İyi bir referans olacağı kanaatindeyim. Bir iki ay içinde de devreye alacağız'' dedi.