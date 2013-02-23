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Kayseri'de Cinayet. Arkadaşını Öldürdü

Kayseri'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Kayseri'de Cinayet. Arkadaşını Öldürdü
Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde arkadaşı Cengiz A.(26) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan M.A. (22), evinden getirdiği av tüfeği ile Cengiz A.'ya ateş etti.

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralan Cengiz A., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla İlgili soruşturma sürüyor.
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