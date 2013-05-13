Kayseri'de Çuvallar Dolusu Esrar Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Kayseri’ye uyuştucu getirileceği şeklindeki istihbaratın ardından operasyon düzenledi. Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin Sivas-Kayseri karayolunda yaptığı çalışmalarda B.B., N.K. ve M.K.’nın kullandığı otomobillerin durdurulduğu kaydedildi.

M.K.’nın kullandığı otomobilin içinde yapılan aramalarda 15 adet beyaz renkli çuvallar içinde üzerleri streç naylon ile sarılı vaziyette 98 adet paketler halinde toplam ağırlığı 502 kilo 900 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.