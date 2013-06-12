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Kayseri'de Dehşete Düşüren Saldırı

Kayseri'de kız arkadaşıyla yolda yürürken, bir grubun saldırısına uğrayan kişi, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı.

Kayseri'de Dehşete Düşüren Saldırı
Alınan bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Camii Kebir Mahallesi'nde kız arkadaşı T.İ.(18) ile birlikte yolda yürüyen Z.S'nin (31) önü bir grup tarafından kesildi. Z.S. ile gruptakiler arasında yaşanan kısa tartışma sonrasında, gruptakiler Z.S'ye satır ve bıçaklarla saldırdı. Z.S., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı satır darbeleriyle yaralanırken, gruptakiler, Z.S'nin kız arkadaşı T.İ'yi de yanlarına alarak kayıplara karıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Z.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Z.S'nin başında ve sol kolunda kesikler oluştuğu, sağ kolu ile parmaklarının ise kırıldığı öğrenildi.
Emniyet güçleri, saldırganlar tarafından götürüldüğü iddia edilen T.İ'nin bulunması ve saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (iha)
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