Kayseri'de Elektrik Kesintisi

KAYseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle Hacı Saki M. Osman Kavuncu Blv. No: 2 ile Askerlik şubesi ışıklar arası ve Melikgazi Gülük M. Osman Kavuncu Blv. No: 1 ile No : 35 arası 14 Temmuz 2013 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine 9 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Buna göre 14 Temmuz 2013 Pazar günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında; Hacı Saki M. Osman Kavuncu Blv. No: 2 ile Askerlik şubesi ışıklar arası ve Melikgazi Gülük M. Osman Kavuncu Blv. No: 1 ile No : 35 arası yerlere enerji verilemeyecek.
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Buna göre 14 Temmuz 2013 Pazar günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında; Hacı Saki M. Osman Kavuncu Blv. No: 2 ile Askerlik şubesi ışıklar arası ve Melikgazi Gülük M. Osman Kavuncu Blv. No: 1 ile No : 35 arası yerlere enerji verilemeyecek.
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.