Kayseri'de Elektrik Kesintisi

KAYseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle Hacı Saki M. Osman Kavuncu Blv. No: 2 ile Askerlik şubesi ışıklar arası ve Melikgazi Gülük M. Osman Kavuncu Blv. No: 1 ile No : 35 arası 14 Temmuz 2013 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine 9 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Buna göre 14 Temmuz 2013 Pazar günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında; Hacı Saki M. Osman Kavuncu Blv. No: 2 ile Askerlik şubesi ışıklar arası ve Melikgazi Gülük M. Osman Kavuncu Blv. No: 1 ile No : 35 arası yerlere enerji verilemeyecek.

Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.