Kayseri'de Elektrik Kesintisi

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'den yapılan açıklamada şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz 2013 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine 5 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.



Buna göre, 21 Temmuz 2013 Pazar günü 08.30-14.00 saatleri arasında; Mahzemin'e bağlı Yeni Mahalle ve Gündoğan Mahallesi, Dadağı Mahallesi, Kemer Mahallesi, Erkilet'e bağlı Emmiler, Taşhan ve Çevril orman köylerine enerji verilemeyecek.



Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

