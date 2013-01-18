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Kayseri'de Elektrik Kesintisi

Kayseri'de pazar günü bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kayseri'de Elektrik Kesintisi
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, şebeke tesis yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Ocak 2013 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine 1 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Buna göre 20 Ocak 2013 Pazar günü 06.30-07.30 saatleri arasında, Tarım İl Müdürlüğü, MİT Binası, Yeni Mahalle, Mevlana, Cumhuriyet, Alsancak, Serçeönü, Fatih, Camiikebir mahalleleri, Belediye Hali, Karayolları Sosyal Tesisleri, Novotel, Çevreyolu inşaat malzemecileri, Mimarsinan Mahallesi'nin bir bölümü, Fevzi Çakmak Mahallesi'nin bir bölümü, Sivas Caddesi (Emirgan Parkı ile NATO Bulvarı arası) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bozantı Caddesi, Erciyes Siteleri, İller Bankası ve Kayseray'a enerji verilemeyecek.
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