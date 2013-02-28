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Kayseri'de Elektronik Sigara Operasyonu

Kayseri Erkilet Havaalanı’nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün yaptığı kontrollerde 3 bin 472 adet elektronik sigara likidi ve 67 adet kaçak araç beyni ele geçirildi.

Kayseri'de Elektronik Sigara Operasyonu
Erkilet Havalimanı Dış Hatlar terminalinde Kayseri Gümrük Müdürlüğü ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan rutin kontroller sırasında piyasa değeri 27 bin 129 TL olan 67 adet kaçak araç beyni ve aksamları ile piyasa değeri 47 bin 87 TL olan 3 bin 472 adet kaçak elektronik sigara likidi ve 500 adet kaçak elektronik sigara atomizeri yakalandı. (iha)
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