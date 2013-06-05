Kayseri'de En Çok Atık Pil Toplayan Cami Belli Oldu

Belediye olarak atık kâğıt toplama ile ayrıştırılmış çöp toplama çalışmasına 2000 yılında başladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “ Atık pil toplama konusunda ilk etapta ‘Pili Getir, Çiçeği Götür’ kampanyası ile işe başladık. Sonra okullarda bu çalışmayı yaygınlaştırdık. Bina görevlilerine seminerler verdik ve yarışmalar düzenledik. En fazla pil toplayan muhtarları ödüllendirdik. 2013 yılının Ocak ayında ise bu yıl 3. sü olan Camiler ve Muhtarlıklar Arası Pil Toplama Kampanyası düzenledik. İlçe sınırları içersinde 61 cami imamı ile 51 mahalle muhtarı bu kampanyaya iştirak etti. En çok mahalle halkından pil toplayan camilerimiz ile muhtarlıklarımız ödüllendirildi. Belediye olarak hem imam ile muhtarı, hem cami cemaati ile mahalleliyi ödüllendirdik. Nasıl mı? Dereceye giren Cami imamı ile muhtarlara altın, cemaat ile mahalleliye ise kitap, bank, çöp sepeti, kamelya ve çevre düzenlemesi yaparak ödüllendirdik. Yani pil toplayan, pil toplanmasına yardımcı olan ile mekânı ayrı ayrı ödüllendirdik “ dedi.

19 bin 780 adet pil ile H.Şabankavafoğlu Cami ve 17 bin 940 adet pil ile de Bel-Sin Kocatepe Mahalle Muhtarlığının birinci olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yarışma ile atık pil konusunda halkında daha bilinçlendirildiğini ve artık pil atmama ve toplamanın bir alışkan haline geleceğini sözlerine ekledi.

Camiler de Pil Toplama : 430 kg ile Hacı Şabankavafoğlu Camisi : Yücel Tatlı

: 390 kg ile Aydınlıkevler Camisi : Yaşar Kaya

: 335 kg ile Turan merkez Cami: Ali Hoca

Muhtarlıklar Pil Toplama : 226 kg ile Kocatepe Mahalle Muhtarı : Ergün Koçer

: 135 kg ile Osmankavuncu Mahalle Muhtarı :Bünyamin Kaya

: 335 kg ile İldem Cumhuriyet Muhtarı: Solmaz Arık