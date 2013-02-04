Kayseri'de Engelliler Sokağa Rahat Çıkabilecek

Geriatri Merkezi’nde düzenlenen Engelliler Koordinasyon Toplantısına Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, “Buradaki toplantımıza kamu kurum ve kuruluşlardaki arkadaşlarımız katıldı. Sorunları kendi çapımızda halletmeyi görev biliyoruz. Noksan kaldığımız yerlerde yasal kolaylıklar sağlanması konusunda yüce meclisimize görev düşüyor. Milletvekilleri de bu konuda bize yardımcı oluyor. Bir liste yapmıştık ve kamu kurum ve kuruluşlarına eksikliklerin giderilmesi için yazı yazmıştık. Kamu kurum ve kuruluşlar eksiklikleri gidermeye çalıştılar. Belediyeler, bankalar ve ulaşım ile haberleşme sektöründe bu düzenlemeler yapıldı. Özürlülerin sokağa çıkmalarını temin etmek zorundayız. Öncelikle kaldırımda onların yürüme imkanlarını sağlamak zorundayız. Otobüslere binmelerini sağlamalıyız. Bu konuda kurum ve kuruluşlarımız kendi üst makamlarından izin alarak çalışmaları yerine getirdiler” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Engelliler hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyor. Amaçlarımız, problemleri dinlemek, Kayseri’de yerel olarak çözebileceğimiz problemleri burada çözmektir. Eksiklikleri gidermek adına bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Kayseri’de Mart ayında Engelliler Paneli düzenleyeceğiz, bu toplantı onun da bir alt yapısı niteliğinde olacak” diye konuştu.

“Çok anlamlı bir toplantı gerçekleştiriyoruz” diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, “Bizler AK Parti olarak kurulduğumuz bu günden beri sosyal devletin gerektirdiğini fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar devletin imkanlarının el verdiği ölçüde oluyordu. Dünyada engellisine muhtaç olana en çok sahip çıkan devlet biz olduk” ifadesinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından, engellilerin Kayseri’de yaşadıkları sıkıntılar masaya yatırılarak çözüm yolları arandı.