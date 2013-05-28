Kayseri'de Esrar Tacirlerine Operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 366 adet Extacy hap, 120 gram Bonzai ve 12 kilo 394 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 2 kişinin sorgusu ise sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çevre Yolu Ankara-Kayseri girişi Vergi Kontrol noktasında yapılan uygulamada bir araçta S.K. isimli şahıs yakalanmış, araçta yapılan aramada, sarı renkli koli bandına sarılı vaziyette 15 adet küçük şeffaf naylon poşet içerisinde 366 adet pembe renkli üzerinde çınar yaprağı logosu bulunan sentetik uyuşturuculardan extacy haplar ele geçirilmiş, şahıs çıkarılmış olduğu adli mercice tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" denildi.

Açıklamada, Kuzey Çevreyol Ankara girişinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara (sokak satıcılarına) yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, B.K. isimli şahsın temin etmiş olduğu Bonzai maddesini, Kayseri'de satmak maksadıyla getireceği bilgileri elde edilmesi üzerine başlatılan çalışma neticesinde, şahsın içinde bulunduğu bilgisi alınan yolcu otobüsünün durdurulduğu, B.K. isimli şahsa ait çanta içerisinden 40 paket, daralı ağırlığı 120 gram gelen Bonzai maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, B.K. isimli şahsın çıkarıldığı adli mercice tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, Kayseri-Malatya D-300 Karayolu 20'nci kilometrede bulunan Petrol İstasyonu karşısında risk analizine dayalı olarak yapılan uygulamada ise, durdurulan bir araçta E.S ve F.S isimli şahısların yakalandığı belirtilen açıklamada, araçta yapılan aramada aracın bagajında bulunan stepne lastiğinin içerisine zulalanmış vaziyette 24 adet sarı renkli koli bantları ile sarılı vaziyette, toplam daralı ağırlığı 12 kilo 394 gram gelen krem renkli eroin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.