Kayseri'de Fabrika Yangını

Alevlere 15 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, zehirlenen 6 işçi tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 15 araçla olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı.



Fabrikada dumandan zehirlenen 6 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (iha)

