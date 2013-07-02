Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Millet Caddesi’nde bir müteahhidi takip eden hırsızlar, otomobilin lastiğini patlatarak işçilerin maaşı olan 345 bin TL’nin bulunduğu çantayı alıp kaçtı. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 5 zanlıdan K.E., Adana’da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sonrasında adliyeye çıkarılan K.E.’nin nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınırken, diğer 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. (iha)
Kayseri'de Film Gibi Hırsızlık
Kayseri’de işçilere dağıtılacak olan 345 bin TL'yi çalan 5 zanlıdan biri, Adana’da yakalanarak gözaltına alındı.
02 Temmuz 2013 Salı 12:55
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