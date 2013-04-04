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Kayseri'de Gaspçılara Ceza Yağdı

Kayseri’de yardım etme bahanesiyle gasp yaptıkları suçlamasıyla yargılanan iki sanığa 13’er yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Gaspçılara Ceza Yağdı
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar R.Ç. ve Ö.K. ile davacı A.B. hazır bulundu. Yapılan yargılama sonrasında R.Ç. ve Ö.K.’ya 13’er yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.
Zanlılar R.Ç. ve Ö.K. bir süre önce alkollü olan A.B.’yi yardım etmek bahanesiyle otomobile aldıkları ve cebinde bulunan 200 TL, hesabından da 500 TL ile cep telefonunu gasp ettikleri gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınmıştı.(iha)
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