Kayseri'de Göçük

Melikgazi İlçesi Karacaoğlu Mahallesi İskele Sokak'ta meydana gelen olayda, odun kesmek ve evi yıkmak için bir gecekonduda çalışan işçilerden biri, meydana gelen göçük sonrasında yaralandı. Kendi çabalarıyla göçükten çıkan işçilerden Ö.Ö. hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan Ö.Ö., olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesi'ne kaldırılırken, diğer iki işçinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olay esnasında babasının yanında bulunan M.Ö., evin çürük olduğunu ve desteksiz kaldığı için çöktüğünü ifade etti. Babasına yardım etmek için çalıştığını söyleyen M.Ö., "Duvar çürük olduğu için desteksiz kaldı bir anda düştü. Duvar babamın üzerine düştü. tahtaların altına girdiği için önemli bir şey olmamış. Dişlerinde, sağ gözünün üstünde ve ayaklarından hafif yaralanmış. Biz sadece odun kesmek ve evi yıkmak için gelmiştik. Duvar çökünce babam altında kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırdılar” diyerek olayı anlattı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.