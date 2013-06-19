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Kayseri'de Horoz Dövüştürenlere Baskın

Kayseri’de horoz dövüştüren şahıslar suçüstü yakalanırken, olay yerinde asılı olan ‘Kafes Hayvanları Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ pankartı polisi şaşırttı.

Kayseri'de Horoz Dövüştürenlere Baskın
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Şeker Mahallesi’nde bir iş yerinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini aldı. Ahlak Büro Amirliğinin yaptığı operasyon sonucunda, ‘Kafes Hayvanları Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ yazılı pankartın bulunduğu iş yerinde horoz dövüştüren şahıslar suçüstü yakalandı.
Polis, horoz dövüştüren ve yer sağlayan Ş.M. (45), A.C. (52), E.P. (55), M.B. (39) ve O.S.’yi (20) ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. (iha)
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