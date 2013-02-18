Kayseri'de Huzurlu Aile Semineri

Haber: İhsan Görücü



Diyanetin hizmetiçi çalışması olarak il müftülüğünde 4 dün devam eden seminerin ilk gününde Dr.Fatma Bayraktar Karahan "Aileyi Ayakta Tutan Dini Değerler" Konusunu anlatırken, "Sağlıklı Birey-Sağlıklı İlişki"konusu da Uzm. Cemil Paslı tarafından anlatıldı.

Seminerin 2. gününde ise, Uzm.Dr.Semin Güler Oğurtan "Anne, Baba-Çocuk İletişimi","Sevgide Disiplin"konusuyla, Uzm. pskl. Danışman Emine Gökçen Aytekin ve "Ailede Öfke Kontrölü" ile Din Psk.Uzm. Ayşenur Özkan ve "Boşanma, Nedenleri ve Sonuçları" konusu ile Uzm.Dr.Semin Güler Oğurtan son sunumunu yaptı. Sağlıklı Birey, Mutlu aile, Huzurlu Toplum" seminerinin 3. gününde "Eşler Arası Çatışma ve Çözüm Yolları"Konulu sunumuyla Din.Psk.Uzm. Ayşegül Demircan ilk konuşmayı yaptı. Ardından Uzm.Psk. Danışmanı Emine Gökçen Aytekin "Çocukta VE Ergende Cinsel Eğitim"i anlattı.

"Ergen-Ebeveyn İlişkisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri"ile Din Psk. Uzm.Ayşegül Demircan ın sunumuyla seminer devam etti. 3.Günün yapılan

konuşmalarından sonra Kapanış ve Sertifikaların dağıtım töreni yapıldı.

"Din görevlileri ile ailelerini bilgilendirme/ biliçlendirme amaçlı toplantılarla toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor "diyen

Doç Dr. Huriye Martı, Ailenin sıhhati ve sağlığının islam dinindeki önemini hatırlatarak ailenin yaşatılması için güçlendirilmesi gerektiğine vurgu

yaptı. Martı, "örneğimiz Hz.Peygamberin (S.A.V) örnek hayatıdır" dedi.

Erkek çocuğu kız çocuğu ayrımına değinen Martı bunun her bakımdan sakıncalı olduğunu söyledi.Aile de huzursuzluğun, şeytanın iğvasıyla Hz.Havva nın yasak ağaçtan yemesiyle başladığının ve kadının doğal suçlu olduğunu söyleyenlerin yalan söylediklerini anlattı. Martı, " Hz. Peygamber hanımlarının içtiği bardaktan -özellikle-su içerdi. Onların artıkları ekmekten yemeyi severdi" dedi.

70 DİN GÖREVLİSİYLE AİLELERİ İÇİN DÜZENLENDİ SERTİFİKA ALDILAR

Ankara, Antalya, Ordu, Konya ve Denizli illerinin ardından Kayseri’de gerçekleştirilen programın ardından düzenlenen sertifika töreninde Kayseri’den 70 din görevlisi ve ailesi, toplam da 770 din görevlisi ve eşleri seminere katılarak sertifika aldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Ülfet Görgülü ise eşler arası iletişimin dini temelleri konusunda konuştu. Muhabbet, merhamet ve meveddet kavramlarını açıklayan Görgülü, eşler arası iletişimde temel davranış ilkelerinin Kuran’da bizlere öğretildiğini kaydetti.

