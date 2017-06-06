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Kayseri’de iftar, sahur ve teravih saatleri

Kayseri’de sahur, iftar ve teravih saatlerinin Diyanet tarafından açıklanmasının ardından Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler İmsakiye'ye yöneldi. Peki, 6 Haziran Salı günü iftar ve teravih saat kaçta?

Kayseri’de iftar, sahur ve teravih saatleri

“Kayseri teravih saati” açıklamasıyla birlikte il genelinde oruç tutmak isteyen kişileri yakından ilgilendiren süreç başladı. 26 Mayıs’ta başlayan ve 30 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca şehrin farklı noktalarına iftar çadırları kuruldu. İşte, Diyanet İşleri’nden yapılan açıklamaya göre Kayseri sahur ve iftar vakitlerinin tamamı…

 
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 06 Haziran 2017 Salı 03:17 05:07 12:44 16:36 20:08 21:49
12 07 Haziran 2017 Çarşamba 03:16 05:06 12:44 16:37 20:08 21:50
13 08 Haziran 2017 Perşembe 03:16 05:06 12:44 16:37 20:09 21:50
14 09 Haziran 2017 Cuma 03:15 05:06 12:44 16:37 20:09 21:51
15 10 Haziran 2017 Cumartesi 03:15 05:06 12:45 16:37 20:10 21:52
16 11 Haziran 2017 Pazar 03:15 05:06 12:45 16:38 20:10 21:53
17 12 Haziran 2017 Pazartesi 03:14 05:06 12:45 16:38 20:11 21:53
18 13 Haziran 2017 Salı 03:14 05:06 12:45 16:38 20:11 21:54
19 14 Haziran 2017 Çarşamba 03:14 05:06 12:45 16:38 20:12 21:54
20 15 Haziran 2017 Perşembe 03:14 05:06 12:46 16:39 20:12 21:55
21 16 Haziran 2017 Cuma 03:14 05:06 12:46 16:39 20:13 21:55
22 17 Haziran 2017 Cumartesi 03:14 05:06 12:46 16:39 20:13 21:56
23 18 Haziran 2017 Pazar 03:14 05:06 12:46 16:39 20:13 21:56
24 19 Haziran 2017 Pazartesi 03:14 05:06 12:46 16:40 20:14 21:57
25 20 Haziran 2017 Salı 03:14 05:06 12:47 16:40 20:14 21:57
26 21 Haziran 2017 Çarşamba 03:14 05:06 12:47 16:40 20:14 21:57
27 22 Haziran 2017 Perşembe 03:14 05:07 12:47 16:40 20:14 21:57
28 23 Haziran 2017 Cuma 03:15 05:07 12:47 16:40 20:14 21:58
29 24 Haziran 2017 Cumartesi 03:15 05:07 12:47 16:41 20:15 21:58
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