Kayseri’de iftar, sahur ve teravih saatleri

“Kayseri teravih saati” açıklamasıyla birlikte il genelinde oruç tutmak isteyen kişileri yakından ilgilendiren süreç başladı. 26 Mayıs’ta başlayan ve 30 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca şehrin farklı noktalarına iftar çadırları kuruldu. İşte, Diyanet İşleri’nden yapılan açıklamaya göre Kayseri sahur ve iftar vakitlerinin tamamı…
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|12
|07 Haziran 2017 Çarşamba
|03:16
|05:06
|12:44
|16:37
|20:08
|21:50
|13
|08 Haziran 2017 Perşembe
|03:16
|05:06
|12:44
|16:37
|20:09
|21:50
|14
|09 Haziran 2017 Cuma
|03:15
|05:06
|12:44
|16:37
|20:09
|21:51
|15
|10 Haziran 2017 Cumartesi
|03:15
|05:06
|12:45
|16:37
|20:10
|21:52
|16
|11 Haziran 2017 Pazar
|03:15
|05:06
|12:45
|16:38
|20:10
|21:53
|17
|12 Haziran 2017 Pazartesi
|03:14
|05:06
|12:45
|16:38
|20:11
|21:53
|18
|13 Haziran 2017 Salı
|03:14
|05:06
|12:45
|16:38
|20:11
|21:54
|19
|14 Haziran 2017 Çarşamba
|03:14
|05:06
|12:45
|16:38
|20:12
|21:54
|20
|15 Haziran 2017 Perşembe
|03:14
|05:06
|12:46
|16:39
|20:12
|21:55
|21
|16 Haziran 2017 Cuma
|03:14
|05:06
|12:46
|16:39
|20:13
|21:55
|22
|17 Haziran 2017 Cumartesi
|03:14
|05:06
|12:46
|16:39
|20:13
|21:56
|23
|18 Haziran 2017 Pazar
|03:14
|05:06
|12:46
|16:39
|20:13
|21:56
|24
|19 Haziran 2017 Pazartesi
|03:14
|05:06
|12:46
|16:40
|20:14
|21:57
|25
|20 Haziran 2017 Salı
|03:14
|05:06
|12:47
|16:40
|20:14
|21:57
|26
|21 Haziran 2017 Çarşamba
|03:14
|05:06
|12:47
|16:40
|20:14
|21:57
|27
|22 Haziran 2017 Perşembe
|03:14
|05:07
|12:47
|16:40
|20:14
|21:57
|28
|23 Haziran 2017 Cuma
|03:15
|05:07
|12:47
|16:40
|20:14
|21:58
|29
|24 Haziran 2017 Cumartesi
|03:15
|05:07
|12:47
|16:41
|20:15
|21:58