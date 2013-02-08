Kayseri'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki E.E.’nin kullandığı 38 UD 211 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle 3. Cadde'de E.D.’nin kullandığı 26 UE 629 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 ambulansı gönderildi. Kazada, 26 UE 629 plakalı otomobilde bulunan E.D. ile F.S., S.D. M.D. ile 38 UD 211 plakalı otomobilin sürücüsü E.E. yaralandı. Yaralılardan F.S., S.D., M.D. ve E.E. 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, bir süre direndikten sonra ekip otosuna bindirilen hafif yaralı E.D. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

