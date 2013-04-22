Kayseri'de İki Çocuk Cinayet İşledi

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.G. ile 15 yaşında olan O.B. ve H.H.Y. arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

O.B. ve arkadaşı H.H.Y.’nin tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında E.G.’yi bıçaklayarak ağır yaraladıkları öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan E.G.’nin hayatını kaybettiği bildirilirken, olayla ilgili olarak yapılan çalışma sonrasında ise gözaltına alınan O.B. ve arkadaşı H.H.Y.’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. (iha)

