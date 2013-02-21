Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Nato Caddesi'nde G.K. idaresindeki 38 TN 401 plakalı otomobil ile O.K. hakimiyetindeki 38 KY 564 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü O.K. ve 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu arada çevrede toplanan vatandaşlar, 112 ekiplerinin yaralılara müdahalesini meraklı bakışlarla izledi.

Yaralılar ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

