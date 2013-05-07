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Kayseri'de İnşaatta Göçük: 4 Yaralı

Kayseri'de 2 katlı inşaatın tahta kalıplarının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de İnşaatta Göçük: 4 Yaralı
Edinilen bilgilere göre, Beyazşehir Mahallesi'nde saat 21.15 sıralarında inşaata beton dökme çalışması sırasında tahta kalıplar çöktü. Çökme sonucu inşaatta bulunan M.G. (27), G.T. (36), S.S. (22) ve Y.Y. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Göçüğün meydana gelmesinin ardından olay yerine gelen acil afet ekipleri, inşaatta yaralı olabileceği ihtimaline karşı aramalarda bulundu. Yapılan arama sonucunda göçük altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  (iha)
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