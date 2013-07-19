Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mimarsinan mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen 29 yaşındaki A.K. sol bileğini keserek intihar etmek istedi. Yakınlarının durumu ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı A.K'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.(iha)
Kayseri'de İntihara Teşebbüs
Kayseri'de, bunalıma girdiği iddia edilen bir kadın, sol bileğini keserek intihara kalkıştı.
19 Temmuz 2013 Cuma 18:02
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