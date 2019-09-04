Kayseri’de kaç araç var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde; Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,3'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 67 bin 621 taşıt içinde otomobil %56,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %27,8 ile motosiklet, %9 ile kamyonet, %3,8 ile traktör takip etti. Taşıtların %2,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri' de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 378 bin 907, bir önceki ay 378 bin 140, geçen yılın aynı ayında ise 372 bin 741 olarak gerçekleşti.



Kayseri' de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre %0,2 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise %1,65 oranında arttı.



Sivas' ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 161 392, bir önceki ay 161 260, geçen yılın aynı ayında ise 159 710 olarak gerçekleşti.



Temmuz ayı sonu itibarıyla Sivas' ta trafiğe kayıtlı toplam 161 392 adet taşıtın % 51,97' sini otomobil, %2,05' ini minibüs, %0,83' ünü otobüs, %16,19' unu kamyonet, %3,85' ini kamyon, %4,59' unu motosiklet, %0,3' ünü özel amaçlı taşıtlar, %20,23' ünü ise traktör oluşturdu.



Sivas' ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre %0,08 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise %1,05 oranında arttı.



Yozgat' ta ise Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 685, bir önceki ay 107 675, geçen yılın aynı ayında ise 107 388 olarak gerçekleşti.



Temmuz ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 107 685 adet taşıtın %45,69' unu otomobil, %2,41' ini minibüs, %0,53' ünü otobüs, %11,99' unu kamyonet, %4,94' ünü kamyon, %3,25' ini motosiklet, %0,32' sini özel amaçlı taşıtlar, %30,88' ini ise traktör oluşturdu.



Yozgat' ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre %0,01 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise %0,28 oranında arttı.

