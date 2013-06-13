Kayseri'de Kaç Özel Güvenlik Elemanı Var?

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes toplantı salonunda düzenlenen seminerde polis memurlarına özel güvenlik personellerinin denetlenmesi konusunda bilgiler verildi. Seminerde bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Ali Başoğul, “Kayseri’de 2 bin 475 özel güvenlik görevlisi var” dedi.

Başoğul, “İlimizde şu anda 6 özel güvenlik eğitim kurumu, hizmet veren 71 özel güvenlik şirketi ve 650 güvenlik noktası var. İlimizde toplam çalışan 2 bin 475 özel güvenlik personeli var. Biz özel güvenliği genel kolluğun yardımcısı olduğunu düşünürsek, sayı bizim için önemli bir sayıdır” diye konuştu.