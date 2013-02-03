Kayseri'de Kaç Yozgatlı Yaşıyor?

TÜİK tarafından yapılan adrese dayalı nüfus kayıtlarına göre Yozgat’ta 409 bin 173 Yozgatlı yaşarken, nüfusunun iki kadına yakın 718 bin 871 kişi de il dışında yaşıyor. Yozgatlıların en çok yaşadığı illerin başında 323 bin 611 ile Ankara gelirken, ikinci sırada 134 bin 451 kişi İstanbul , 59 bin 248 ile de Kayseri üçüncü sırada yer alıyor. 2012 Yılında en çok göç veren iller arasında yer alan Yozgat’tan 2011 yılına göre 7 bin 791 Ankara’ya , 3 bin 968 kişi İstanbul’a, 2 bin 88 kişi de Kayseri’ye göç etti. 2011 Nüfus sayımına göre Türkiye genelinde yaşayan Yozgatlıların nüfusu 1 milyon 121 bin 11 iken, 2012 yılı sayımlarında nüfusu 7 bin 33 artarak 1 milyon 128 bin 44’e ulaştı. Yozgat’ta ise diğer illerden 40 bin 105 kişi ikamet ediyor.

Yozgatlıların Türkiye genelinde Adana'da 2 bin 970, Adıyaman 373, Afyonkarahisar bin 21, Ağrı 646, Amasya 868, Ankara 323 bin 611,Antalya 19 bin 782, Artvin 179, Aydın 3 bin 687, Balıkesir 4 bin 604, Bilecik 572, Bingöl 372 Bitlis 404, Bolu 889, Burdur 418, Bursa 24 bin 924, Çanakkale bin 789, Çankırı bin 167, Çorum 4 bin 372, Denizli bin 554, Diyarbakır bin 321, Edirne bin 110, Elazığ 698, Erzincan 615, Erzurum bin 237, Eskişehir 2 bin 672, Gaziantep bin 153, Giresun 442, Gümüşhane 235, Hakkari 598, Hatay bin 472, Isparta 908, Mersin 5 bin 851, İstanbul 134 bin 451, İzmir 30 bin 620, Kars 399, Kastamonu 780, Kayseri 59 bin 248, Kırklareli 950, Kırşehir 7 bin 517, Kocaeli 9 bin 524, Konya 5 bin 933, Kütahya 926, Malatya 967, Manisa 2884, Kahramanmaraş 795, Mardin 546, Muğla 4 bin 941, Muş 361, Nevşehir 2 bin 298, Niğde 95, Ordu 541, Rize 365, Sakarya 3 bin 96, Samsun 2 bin 194, Siirt 481, Sinop 282, Sivas 2 bin 965, Tekirdağ 5 bin 158, Tokat 4 bin 941, Trabzon 853, Uşak 461, Van 731, Yozgat 409 bin 173 , Zonguldak bin 109, Aksaray 1084, Bayburt 223, Karaman 310, Kırıkkale 10 bin 788, Batman 325, Şırnak 754, Bartın 335, Ardahan 170, Iğdır 242, Yalova bin 983, Karabük 499, Kilis 96, Osmaniye 359, Düzce'de 710 Yozgtalı yaşıyor