Kayseri'de Kaçak Sigara ve Mazot Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ayrı operasyonunda gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 35 bin 594 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda A.B., M.Ö., H.Ç., B.N., M.E., A.T. ve O.F. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt operasyonunda ise Buğdaylı yolu üzerinde tanker deposundan minibüs içindeki bidonlara mazot boşalttıkları belirlenen M.Ş., H.Ş. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 650 litre kaçak mazota ise el konuldu. (iha)