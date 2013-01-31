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Kayseri'de Kaçak Sigara ve Mazot Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 7 ayrı operasyonda 35 bin 594 paket kaçak sigara ile 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçak Sigara ve Mazot Operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ayrı operasyonunda gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 35 bin 594 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda A.B., M.Ö., H.Ç., B.N., M.E., A.T. ve O.F. yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçak akaryakıt operasyonunda ise Buğdaylı yolu üzerinde tanker deposundan minibüs içindeki bidonlara mazot boşalttıkları belirlenen M.Ş., H.Ş. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 650 litre kaçak mazota ise el konuldu. (iha)
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