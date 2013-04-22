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Kayseri'de Kaçakçılara Büyük Darbe

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 4 ayrı operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçıların, kaçak sigaraları çamaşır makinesi ve buzdolabının içine istiflemeli polis ekiplerini bile şaşırttı.

Kayseri'de Kaçakçılara Büyük Darbe
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 4 ayrı operasyonda Ş.C., S.G., M.A., İ.A. ve M.D.’nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Yakalanan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çamaşır makinesi ve buzdolabının içine istiflenmiş vaziyette değişik markalarda faturasız ve bandrolsüz 27 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yetkililer, 2 araca el konulduğunu ve zanlılar hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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