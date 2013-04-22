Kayseri'de Kaçakçılara Büyük Darbe

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 4 ayrı operasyonda Ş.C., S.G., M.A., İ.A. ve M.D.’nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çamaşır makinesi ve buzdolabının içine istiflenmiş vaziyette değişik markalarda faturasız ve bandrolsüz 27 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer, 2 araca el konulduğunu ve zanlılar hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

