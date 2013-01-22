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Kayseri'de Kaçakçılara Büyük Darbe

Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonda 83 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılara Büyük Darbe
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde tacirlerine yönelik olarak yapılan operasyonda, N.K., E.M., K.T., O.B.K., S.K. ve M.B.’nin Kayseri’ye esrar maddesi getireceği ve sokak satıcılarına satacaklarının ihbarı alındığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda üç ayrı otomobil ile Kayseri’ye gelen şahısların Kayseri-Malatya karayolunda durdurulduğu ve arama yapıldığı kaydedildi. Yapılan aramalarda bir otomobilin içinde 36 kilo 155 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Esrar maddelerinin bulunmasının ardından N.K., E.M., K.T., O.B.K., S.K. ve M.B.’nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Kayseri-Niğde karayolunda yapılan başka bir operasyonda ise F.R.’nin aracında yapılan aramalarda toplam ağırlığı 46 kilo 200 gram olan esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, F.R.’nin yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.
Kayseri-Malatya karayolunda gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, B.C.’nin bagajında 1 kilo 94 gram esrar maddesi bulunduğu ve B.C.’nin gözaltına alındığı bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti. (iha)
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