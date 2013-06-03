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Kayseri'de Kaçakçılara Darbe

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı operasyonlarda, 20 gram kubar esrar maddesi ile 2 bin 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılara Darbe
Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Kasabası Dervişağa Mahallesindeki Sarıoğlan Barajı mevkisinde şüpheliler M.Y, G.T,A. A,O.K, İ.Y ve M.Ş'nın içerisinde bulundukları aracın içerisinden yol kenarına fırlatılan poşet içerisinde 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.Ş gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Bu arada, Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükgümüşgün Köyünde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada şüpheli M.T’e ait olduğu tespit edilen valiz içerisinde 2 bin 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheli M.T. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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