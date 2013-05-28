Kayseri'de Kaçakçılara Göz Açtırılmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, ülkemize yasa dışı yollardan giren, sağlıksız koşullarda üretilen ve halk sağlığına ciddi zararları olan aynı zamanda vergi kaybına neden olduğu için ülke ekonomisi önünde önemli bir engel oluşturan gümrük kaçağı sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik yapmış oldukları istihbarı çalışmalar ışığında düzenlenen 7 ayrı operasyonda, H.K, H.A, M.K, J.A, A.T, S.Y, M.S, Z.S, H.K, K.K, isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan şahısların araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, değişik markalarda toplam 117 bin 777 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, faturasız ve bandrolsüz sigara ve 35 bin adet makaron elde edilmiştir. Gümrük kaçağı sigara naklinde kullanılan 5 araca el konulmuş, yakalanan şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır.

İlimizde motorlu araçlara yakıt olarak 10 numara tabir edilen yağ satışı ve ikmali yapan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında ise M.S, K.B ve M.G isimli şahıslardan 2 bin 693 litre meşei belli olmayan madeni yağ ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır'' denildi. (iha)

