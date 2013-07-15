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Kayseri'de Kadın Çorabı Giyen Gaspçılar Yakalandı

Kayseri’de hafta sonu meydana gelen gasp olayını gerçekleştiren kadın çorabı giymiş zanlıları kollarındaki dövmeleri ele verdi.

Kayseri'de Kadın Çorabı Giyen Gaspçılar Yakalandı
Edinilen bilgiye göre hafta sonu Kocasinan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi’nde gece saat 23:00’da meydana gelen olayda, iki kişinin cep telefonlarının ve 15 tl paralarının gasp edildiği öğrenildi. Olay sonrasında yapılan çalışmalarda zanlıların kafalarına kadın çorabı giydikleri ve birinin kolunda belirgin bir şekilde dövme olduğu bildirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda olayın zanlıları oldukları öğrenilen O.K. (23) ve D.Ş.(22) yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar haklarında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (iha)
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