Kayseri'de Kafkas Rüzgarı Esti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen gecede sahne alan ekipler birbirinden güzel dans ve müziklerle görsel bir şölen gerçekleştirdi.

Gösteriyi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanısıra Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Seymen, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Şekerci, Ankara Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yağmur, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman'da izledi.

Çerkes Elbruz Halk Dansları Topluluğu'nu izlemek isteyen seyirciler yapımı tamamlanan 1.300 kişilik salonu tıklım tıklım doldururken birçok seyirci de gösteriyi fuayede kurulan dev ekranlardan izlemek zorunda kaldı.

Gösterinin ardından kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hizmete giren Kültür ve Sanat Merkezi'nin renkli gösterilere sahne olmaya başladığını ifade ederek, "Bu salonu dün açtık. Burada gösteriler, müzikal dinletiler, konserler ve tiyatrolar sahnelenecek. Bugün de ikinci gösteriyi burada hep birlikte izledik. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Müthiş bir çalışma ile disiplinle elde edilebilecek bir sanatı icra ediyorlar. Ellerine sağlık, dillerine sağlık, gönüllerine, yüreklerine sağlık. Bizlere unutulmaz bir gece yaşattılar" dedi.

Daha sonra Başkan Özhaseki Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Seymen ve Ankara Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yağmur'a gecenin düzenlenmesinden dolayı çiçek verdi.

Gecede ayrıca Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman da Çerkes Elbruz Halk Dansları Topluluğu Dans Direktörü Zamirbek Bijo'ya çiçek verdi.