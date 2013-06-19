Kayseri'de Kan Bağışçıları Ödüllendirildi

Özel bir düğün salonunda düzenlenen geceye; Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Türk Kızılayı Derneği Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türk Kızılayı Derneği yönetim kurulu üyeleri, kan bağışçıları ve davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, “Bağışlarken kanın nerede kullanılacağını, kimin kullanacağını bilmezsiniz. Bir kadın mı kullanacak, bir erkek mi kullanacak, bir Müslüman mı kullanacak, bir Hristiyan mı kullanacak, bunu bilmezsiniz. Buna rağmen kanı bağışlarsınız. Kanı sadece Allah rızası için bağışlarsınız, insanlık için bağışlarsınız. Bu açıdan baktığınız zaman benim inancıma göre bağışların içinde en sevap olan bağış şekli kan bağışıdır” diye konuştu.

Türk Kızılayı maden suyu hakkında da bilgi veren Akar, “Maden suyu işletmemize de ek olarak Erzincan'ın meşhur ekşi suyunu çıkarıp Türkiye pazarlarına sunmak üzere Erzincan'da 50 milyon değerinde bir fabrikanın temelini attık. Kırklareli ilimizde de büyük bir lojistik üst hazırlıyoruz. 70 dönüm arazi içerisinde 11 bin metrekare kapalı alanı bulunan merkezimizin açılışını da önümüzdeki aylarda yapacağız” ifadelerini kullandı.

Akar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Trakya'nın ortasında, olası İstanbul depremine müdahale edebilecek noktada bir merkeze sahip olacağız. Ayrıca 100 bin çadır stokuna ulaşmış bulunuyoruz. Öte yandan Kızılay'ı KDV'den ve ÖTV'den kurtarmak için kanun taslağını hazırladık. Maliye müşteşarıyla bu konuyu görüştük. Başbakanımızın onayından sonra inşallah Kızılayı KDV, ÖTV belasından kurtarmış olacağız.”

Konuşmaların ardından, kan bağışlayan vatandaşlara madalyaları verildi.