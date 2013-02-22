Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Kanuni Sultan Süleyman ve Harem Konuşuldu

Melikşah Üniversitesi’nde Kanuni Sultan Süleyman ve Harem konuşuldu.

Kayseri'de Kanuni Sultan Süleyman ve Harem Konuşuldu
Melikşah Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün düzenlemiş olduğu “Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı ve Harem” adlı konferansa, Araştırmacı-Yazar Talha Uğurluel konuşmacı olarak katıldı.
Kanuni Sultan Süleyman devrinin tüm ayrıntılarını, seferlerini, yaşantısını ve bilinmedik yönlerini görsel kaynaklarla da destekleyerek anlatan Uğurluel, günümüz dizilerine göndermelerde bulunarak, yaşantısını dizilerde anlatılanın aksine, Kanuni Sultan Süleyman'ın sürekli seferlerde, at sırtında geçirdiğini ve bu dizilerin halkı yanlış bilgilendirdiğini, halkın da buna nasıl itibar ettiğini kendisine yönlendirilen sorulardan anladığını belirtti.
Katılımın yüksek olduğu konferansta Topkapı Sarayı’ndaki yaşantıyı, haremdeki yaşam şeklini ve sarayda yetiştirilen öğrencilerin hangi kademelerden nasıl geçtiğini de tüm detaylarıyla anlatan Talha Uğurluel, kendine has üslubuyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
Uğurluel, konferans sonrasında kendisinin hazırlamış olduğu DVD’leri de imzaladı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.