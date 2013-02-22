Kayseri'de Kanuni Sultan Süleyman ve Harem Konuşuldu

Melikşah Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün düzenlemiş olduğu “Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı ve Harem” adlı konferansa, Araştırmacı-Yazar Talha Uğurluel konuşmacı olarak katıldı.

Kanuni Sultan Süleyman devrinin tüm ayrıntılarını, seferlerini, yaşantısını ve bilinmedik yönlerini görsel kaynaklarla da destekleyerek anlatan Uğurluel, günümüz dizilerine göndermelerde bulunarak, yaşantısını dizilerde anlatılanın aksine, Kanuni Sultan Süleyman'ın sürekli seferlerde, at sırtında geçirdiğini ve bu dizilerin halkı yanlış bilgilendirdiğini, halkın da buna nasıl itibar ettiğini kendisine yönlendirilen sorulardan anladığını belirtti.

Katılımın yüksek olduğu konferansta Topkapı Sarayı’ndaki yaşantıyı, haremdeki yaşam şeklini ve sarayda yetiştirilen öğrencilerin hangi kademelerden nasıl geçtiğini de tüm detaylarıyla anlatan Talha Uğurluel, kendine has üslubuyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Uğurluel, konferans sonrasında kendisinin hazırlamış olduğu DVD’leri de imzaladı.