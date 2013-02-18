Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Sabah erken saatlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk çekerken, yayalar da olumsuz havadan etkilendi. Şehrin yüksek kesimlerinde daha etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar temizleme çalışmaları yapılırken, yetkililer sürücüleri zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kar yağışının gün boyunca etkili olmasının beklendiği, hafta içerisinde ise aralıklarla kar yağışının olmasının tahmin edildiği öğrenildi.