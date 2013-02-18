Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Kayseri’de sabah erken saatlerde başlayan kar yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu
Sabah erken saatlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk çekerken, yayalar da olumsuz havadan etkilendi. Şehrin yüksek kesimlerinde daha etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar temizleme çalışmaları yapılırken, yetkililer sürücüleri zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kar yağışının gün boyunca etkili olmasının beklendiği, hafta içerisinde ise aralıklarla kar yağışının olmasının tahmin edildiği öğrenildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.